Таня Гончаренко .21 октября, 2021 6

Netflix опубликовали тизер ожидаемого четвертого сезона сериала "Озарк" в котором оглашается дата премьеры.

Напомним, предстоящий сезон насчитывает 14 эпизодов, но разделен на 2 части. Релиз первой состоится 21 января 2022 года.

К главным ролям вновь вернутся Джейсон Бейтман и Лора Линни.

Сюжет разворачивается вокруг семьи, которой пришлось бежать в городок у озера Озарк от преследующих их мафиози. Но, даже оказавшись в другой среде, отец семейства умудрился начать отмывать деньги для другой мафии во главе с наркобароном.