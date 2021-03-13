Анастасия Лях .13 марта, 2021 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса присоединилась к проекту, который станет многосерийным ремейком фильма «Талантливый мистер Рипли».

Напомним, Том Рипли — персонаж нескольких романов Патриции Хайсмит. Это аферист и убийца, крадущий чужие личности. Самого Рипли в готовящемся сериале канала Showtime сыграет звезда «Шерлока» Эндрю Скотт. Дакота Фаннинг изобразит проживающую в Италии американку Мардж, которая начинает догадываться, что за харизмой Тома Рипли кроется монстр.

В полнометражной экранизации эти роли исполнили Мэтт Дэймон и Гвинет Пэлтроу.