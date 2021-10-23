Анастасия Лях .23 октября, 2021 6

Официально: Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера/ Дарта Вейдера в предстоящем диснеевском сериале «Асока», сообщает The Hollywood Reporter.

«Асока» — сольное шоу-спин-офф «Мандалорца», посвященное Асоке Тано. В «Мандалорце» эту роль исполнила Розарио Доусон. Она же вернется к образу и в сериале «Асока», который также выйдет на стриминге Disney+.

Во вселенной «Звездных войн» джедайка Асока Тано была ученицей Энакина Скайуокера до того, как тот перешел на темную сторону и превратился в Дарта Вейдера. Известно, что действие шоу развернется спустя пять лет после финальных событий «Возвращения джедая» (шестого эпизода), то есть после смерти Вейдера/ Энакина. Стало быть, персонаж в исполнении Кристенсена появится во флэшбэках-воспоминаниях .

Шоураннером «Асоки» выступит создатель «Мандалорца» Джон Фавро. Съемки сериала запланированы на начало 2022 года.