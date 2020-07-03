Анастасия Лях .3 июля, 2020 0

В Сети прошел слух, будто культовый фантастический ромком «День сурка» получит ремейк в виде сериала.

Об этом заикнулся актер Стивен Тоболовски, снимавшийся в оригинальном фильме. В подкасте Production Meeting он рассказал, что имел беседу с одним из продюсеров, который предложил вновь исполнить роль страхового агента Неда Райерсона (того надоедливого парня, что снова и снова пристает к персонажу Билла Мюррея, пытаясь всучить тому страховку) в предстоящем сериале «День сурка».

Кроме слов Тоболовски никакой информации о том, что шоу на основе знаменитой комедии действительно находится в разработке, пока что нет. Но если сериал и впрямь запускается в производство, вряд ли стоит рассчитывать на то, что в нем появятся Билл Мюррей и Энди МакДауэлл.

Напомним, оригинал, поставленный режиссером Харольдом Рэмисом, вышел в 1993 году и рассказывал о телерепортере Филе, который приезжает в Пенсильванию делать репортаж о сурке, предвещающем весну, и начинает переживать один и тот же день снова и снова.