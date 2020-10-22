Анастасия Лях .22 октября, 2020 2

После фильмов «Враг» и «Пленницы» режиссер Дени Вильнев и актер Джейк Джилленхол снова поработают вместе.

Как сообщает Deadline, Вильнев экранизирует роман популярного норвежского писателя Ю Несбё «Сын». Адаптация планируется в формате мини-сериала для кабельного канала HBO. Джилленхол не только исполнит главную роль, но и выступит сопродюсером вместе с Вильневым и создателями «Мира Дикого Запада» Джонатаном Ноланом и Лизой Джой.

Сериал расскажет о бывшем наркомане, который отбывает срок за убийство, которого не совершал. В тюрьме он узнает правду о смерти отца, которого считал продажным полицейским, и сбегает, чтобы отыскать криминального авторитета по прозвищу Близнец и отомстить за гибель родителя.