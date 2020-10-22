После фильмов «Враг» и «Пленницы» режиссер Дени Вильнев и актер Джейк Джилленхол снова поработают вместе.
Как сообщает Deadline, Вильнев экранизирует роман популярного норвежского писателя Ю Несбё «Сын». Адаптация планируется в формате
Сериал расскажет о бывшем наркомане, который отбывает срок за убийство, которого не совершал. В тюрьме он узнает правду о смерти отца, которого считал продажным полицейским, и сбегает, чтобы отыскать криминального авторитета по прозвищу Близнец и отомстить за гибель родителя.