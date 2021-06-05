Как пишет Deadline, звезда «Мачете» сыграет в предстоящем
Издание ссылается на соответствующий пост в Инстаграме шоураннера проекта Райана Мерфи. Кого сыграет Трехо и в каком сюжете, держится в секрете.
Напомним,
Анастасия Лях .5 июня, 2021 0 0
На фото: Дэнни Трехо
Как пишет Deadline, звезда «Мачете» сыграет в предстоящем
Издание ссылается на соответствующий пост в Инстаграме шоураннера проекта Райана Мерфи. Кого сыграет Трехо и в каком сюжете, держится в секрете.
Напомним,
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