Как пишет Deadline, звезда «Мачете» сыграет в предстоящем спин-оффе популярного сериала-антологии «Американская история ужасов».

Издание ссылается на соответствующий пост в Инстаграме шоураннера проекта Райана Мерфи. Кого сыграет Трехо и в каком сюжете, держится в секрете.

Напомним, спин-офф получил название «Американские истории ужасов». Подробностей никаких нет, но известно, что каждая серия расскажет отдельную хоррор-историю, не связанную с остальными. Шоу стартует 15 июля на канале FX.