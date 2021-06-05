Анастасия Лях .5 июня, 2021 0

Как пишет Deadline, звезда «Мачете» сыграет в предстоящем спин-оффе популярного сериала-антологии «Американская история ужасов».

Издание ссылается на соответствующий пост в Инстаграме шоураннера проекта Райана Мерфи. Кого сыграет Трехо и в каком сюжете, держится в секрете.