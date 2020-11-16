Дэвид Финчер работает над новым мини-сериалом для Netflix
Анастасия Лях
.16 ноября, 2020
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На фото: Дэвид Финчер
В интервью The Telgraph режиссер рассказал, что разрабатывает для потокового сервиса новый проект.
Недавно стало известно, что Дэвид Финчер подписал с Netflix контракт, подразумевающий эксклюзивное четырехлетнее сотрудничество. Напомним, ранее постановщик уже создал на базе стриминга сериалы «Карточный домик», «Охотник за разумом» и полнометражный байопик «Манк», релиз которого намечен на 4 декабря.
Что касается нового мини-сериала, о разработке которого сообщил Финчер, это будет драма о современном отношении социума к ошибкам, совершаемым публичными людьми, в том числе кинозвездами. Надо полагать, речь о таких инцидентах, как, например, неполиткорректное высказывание Джеймса Ганна в Твиттере, за которое тот был уволен с поста режиссера «Стражей галактики», или высказывание Мэтта Дэймона, расцененное обществом как оправдание поступков Харви Вайнштейна, за которое соцсети «забукали» звезду «Борна», и тому подобное.
«Мы живем в такое удручающее время, когда интернет-реакция решает все. Если вы, допустим, совершили некий неподобающий поступок, затем за него извинились, но общественность и пользователи соцсетей в частности не поверили в искренность извинения, то выходит так, что вы и не извинились вовсе. Такая вот прискорбная политика», — прокомментировал Финчер.