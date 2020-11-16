Анастасия Лях .16 ноября, 2020 13

В интервью The Telgraph режиссер рассказал, что разрабатывает для потокового сервиса новый проект.

Недавно стало известно, что Дэвид Финчер подписал с Netflix контракт, подразумевающий эксклюзивное четырехлетнее сотрудничество. Напомним, ранее постановщик уже создал на базе стриминга сериалы «Карточный домик», «Охотник за разумом» и полнометражный байопик «Манк», релиз которого намечен на 4 декабря.

Что касается нового мини-сериала , о разработке которого сообщил Финчер, это будет драма о современном отношении социума к ошибкам, совершаемым публичными людьми, в том числе кинозвездами. Надо полагать, речь о таких инцидентах, как, например, неполиткорректное высказывание Джеймса Ганна в Твиттере, за которое тот был уволен с поста режиссера «Стражей галактики», или высказывание Мэтта Дэймона, расцененное обществом как оправдание поступков Харви Вайнштейна, за которое соцсети «забукали» звезду «Борна», и тому подобное.