Анастасия Лях .1 декабря, 2020 11

Если верить сайту Production Weekly, создатель «Твин Пикса» готовит для потокового сервиса Netflix загадочный мини-сериал под названием «Вистерия».

Ни сюжет, ни жанр, ни актерский состав пока не разглашаются. Известно лишь, что Линч выступит сценаристом и постановщиком. Сабрина С. Сазерленд, работавшая с Линчем над проектами «Твин Пикс: Вырезанные сцены» и «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», значится продюсером. Съемки запланированы на май 2021 года.

Ранее Линч выпустил на Netflix короткометражку «Что сделал Джек», в которой мэтр самолично допрашивает мартышку, обвиненную в убийстве.