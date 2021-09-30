Анастасия Лях .30 сентября, 2021 0

Звезда «Доктора Кто» и «Благих знамений» исполнит главную роль в британском мини-сериале , посвященном убийству Александра Литвиненко, пишет The Mirror.

Дэвид Теннант сыграет бывшего оперативника российской госбезопасности, который в конце 1990-х заявил, что получил приказ, отданный непосредственно Путиным, ликвидировать бизнесмена и политика Бориса Березовского. Это заявление привело к тому, что Александру Литвиненко пришлось бежать из России и просить политического убежища у Великобритании.

Впоследствии Литвиненко плотно сотрудничал с британской разведкой. В 2006 году он был отравлен, что в итоге привело к медленной и мучительной смерти. Следствие долго не могло выяснить происхождение яда, но затем пришло к выводу, что Литвиненко отравили полонием, и это была тщательно спланированная операция ФСБ по приказу Путина.

В центре повествования окажутся детективы Скотленд-Ярда , расследующие дело об отравлении. Шоураннером выступит Джордж Кэй, работавший над французским авантюрным сериалом «Люпен».