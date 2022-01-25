Анастасия Лях .25 января, 2022 8

Ходят слухи, что Дэвид Теннант может снова сыграть Доктора Кто в одноименном культовом научно-фантастическом шоу.

Напомним, Теннанг был десятым Доктором. А теперь может стать четырнадцатым. Это будет первый раз в истории сериала, когда главный герой, космический путешественник во времени и пространстве, регенерирует не с новой, а старой внешностью (до этого момента всех Докторов играли разные актеры, и персонаж всякий раз возвращался с новым лицом, а последний раз даже изменил пол).

Слух пустил пользователь Фейсбука, который сослался на анонимный источник канала BBC. Информация не лишена логики, ведь в шоураннеры предстоящего четырнадцатого сезона вернется Рассел Т. Дэвис, который работал над первыми сезонами вплоть до четвертого, когда шоу перезапустилось в 2005-м , а Теннант был Доктором как раз со второго по четвертый сезоны.

Напомним, последним на сегодняшний день тринадцатым Доктором является актриса Джоди Уиттакер, первая женщина на этом посту.