Как сообщает Deadline, студия запустила в разработку еще один сериал, основанный на вселенной «Звездных войн» и предназначенный для потокового сервиса Disney+.
Детали не раскрываются, но известно, что главным действующим лицом станет женский персонаж. Возможно, один из тех, что уже появлялись на экране, а быть может, совершенно новая героиня, присутствующая во вселенной Джорджа Лукаса, но пока что не имевшая экранного воплощения.
Сообщается, что шоураннером проекта выступит Лесли Хэдланд, работавшая над
Напомним, в настоящее время Disney также разрабатывает третий сезон «Мандалорца», сериалы про