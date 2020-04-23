Анастасия Лях .23 апреля, 2020 12

Как сообщает Deadline, студия запустила в разработку еще один сериал, основанный на вселенной «Звездных войн» и предназначенный для потокового сервиса Disney+.

Детали не раскрываются, но известно, что главным действующим лицом станет женский персонаж. Возможно, один из тех, что уже появлялись на экране, а быть может, совершенно новая героиня, присутствующая во вселенной Джорджа Лукаса, но пока что не имевшая экранного воплощения.

Сообщается, что шоураннером проекта выступит Лесли Хэдланд, работавшая над комедийно-фантастическим телешоу сервиса Netflix «Жизни матрешки» с Наташей Лионн. Действие развернется в новом временном отрезке, а жанр совместит приключенческий экшен с использованием боевых искусств и триллер.