Анастасия Лях .14 июля, 2020 10

На фото: Кадр из мультсериала "Войны клонов"

Как сообщает Forbes, студия совместно с Lucasfilm Animation запустила в производство новый анимационный сериал по «Звездным войнам», который станет ответвлением мультсериала «Войны клонов».

Проект получил название «Войны клонов: Плохая партия». Сюжет развернется вокруг отряда экспериментальных клонов, отличающихся от основной армии. Отличие это делает их с одной стороны бракованными, с другой — уникальными.

Продюсирует шоу Дейв Филони, работавший над «Войнами клонов» и «Мандалорцем». Релиз запланирован на 2021 год на потоковом сервисе Disney+.