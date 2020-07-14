Как сообщает Forbes, студия совместно с Lucasfilm Animation запустила в производство новый анимационный сериал по «Звездным войнам», который станет ответвлением мультсериала «Войны клонов».
Проект получил название «Войны клонов: Плохая партия». Сюжет развернется вокруг отряда экспериментальных клонов, отличающихся от основной армии. Отличие это делает их с одной стороны бракованными, с другой — уникальными.
Продюсирует шоу Дейв Филони, работавший над «Войнами клонов» и «Мандалорцем». Релиз запланирован на 2021 год на потоковом сервисе Disney+.