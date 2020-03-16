Анастасия Лях .16 марта, 2020 4

Ранее сообщалось, что приостановлены съемки сериала «Сокол и Зимний солдат», проходившие в Праге. А теперь такая же участь постигла и все остальные диснеевские сериалы по комиксам Marvel.

Как передает Variety, в настоящее время из-за распространения коронавируса аналогично заморожено производство проектов «ВандаВижен» и «Локи». Когда продакшен возобновится, не сообщается.