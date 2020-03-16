Disney остановила съемки всех марвеловских сериалов
Анастасия Лях
.16 марта, 2020
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На фото: Промо-картинка к сериалу "ВандаВижен"
Ранее сообщалось, что приостановлены съемки сериала «Сокол и Зимний солдат», проходившие в Праге. А теперь такая же участь постигла и все остальные диснеевские сериалы по комиксам Marvel.
Как передает Variety, в настоящее время из-за распространения коронавируса аналогично заморожено производство проектов «ВандаВижен» и «Локи». Когда продакшен возобновится, не сообщается.
Напомним, ранее студия Disney остановила съемки полнометражного марвеловского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», игрового ремейка мультфильма «Русалочка», телевизионного ремейка комедии «Один дома».