Анастасия Лях .28 ноября, 2020 10

Как известно, фантастический романтический экшен Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», основанный на японской манге, не сумел заработать в прокате достаточно денег, чтобы студия запустила в производство сиквел.

Однако создатели картины и ее фанаты не оставили надежд увидеть продолжение и забрасывали Disney письмами. И вот, похоже, студия таки сдалась. Издание Small Screen пустило слух, что в разработку запущен сериал для потокового сервиса Disney+, который станет приквелом картины Родригеса.

Никаких подробностей пока нет, как и официального подтверждения от компании. Неизвестно, вернутся ли Родригес в режиссерское кресло, а Роза Салазар к роли Алиты. Напомним, в полнометражной ленте также снялись Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али и Эдвард Нортон.