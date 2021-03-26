Анастасия Лях .26 марта, 2021 2

На фото: Кадр из фильма "Сокровище нации"

Теперь официально: потоковый сервис Disney+ запустил в производство сериал на основе полнометражной приключенческой франшизы «Сокровище нации», сообщает Deadline.

Ни Николас Кейдж, ни Дайан Крюгер из оригинальной дилогии не будут принимать участие в сериале. В шоу протагонистом выступит молодая девушка по имени Джесс Моралес (поиски актрисы уже ведутся), которая отправляется на поиски фамильных сокровищ.

Известно, что над сценарием сериала поработают авторы полнометражных фильмов Кормак и Мэриэнн Уибберли.

При этом, напомним, параллельно студия разрабатывает полнометражный триквел, в котором точно к роли охотника за сокровищами Бенджамина Франклина Гейтса вернется Николас Кейдж.