Анастасия Лях .7 марта, 2020 5

На фото: Гастон и Лефу в фильме "Красавица и чудовище" 2017

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Микки Мауса запускает в разработку телешоу, которое станет предысторией сказки «Красавица и чудовище» и выйдет на потоковом сервисе Disney+.

По данным издания, это будет мини-сериал из шести эпизодов. И это будет не только приквел, но и спин-офф . Его главными героями станут второстепенные персонажи сказки Гастон и Лефу, которых в игровом ремейке 2017 года выпуска сыграли Люк Эванс и Джош Гад. Собственно, они вернутся к этим образам и в предстоящем сериале.

Сценарием приквела займутся Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, на счету которых успешный фэнтезийный телепроект «Однажды в сказке». Сроки производства и дата релиза пока не уточняются.