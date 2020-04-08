Анастасия Лях .8 апреля, 2020 7

На диснеевском Ютуб-канале появилось шоу, посвященное снеговику Олафу, самому уморительному персонажу анимационной франшизы «Холодное сердце».

Мультсериал, являющийся онлайн спин-оффом полнометражной дилогии о сестрах Эльзе и Анне, называется «Дома с Олафом» и рассчитан развлечь детишек во время карантина. Он состоит из сорокасекундных эпизодов, которые будут обновляться раз в неделю. Пока что вышла только одна серия, называется она «Веселье со снегом» и показывает, как Олаф играет в снежки на заледеневшем озере.

Напомним, «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» вышли в декабре 2013 года и ноябре 2019 соответственно. Оба мультфильма заработали в прокате больше миллиарда долларов.