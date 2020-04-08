На диснеевском
Мультсериал, являющийся онлайн
Напомним, «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» вышли в декабре 2013 года и ноябре 2019 соответственно. Оба мультфильма заработали в прокате больше миллиарда долларов.
Анастасия Лях .8 апреля, 2020 0 7
На фото: Снеговик Олаф
На диснеевском
Мультсериал, являющийся онлайн
Напомним, «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» вышли в декабре 2013 года и ноябре 2019 соответственно. Оба мультфильма заработали в прокате больше миллиарда долларов.
Комментарии к новости (0)