Анастасия Лях .12 января, 2022 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, ирландский актер составит компанию Стиву Кареллу в предстоящем мини-сериале «Пациент».

Напомним, проект разрабатывает канал FX. Он позиционируется как психологическая комедия. Главный герой (Карелл) — психотерапевт, часто имеющий дело с серийными маньяками и убийцами. Однажды один из последних (Глисон) берет психоаналитика в заложники и требует, чтобы тот помог ему избавиться от патологической мании убивать. Параллельно протагонист пытается разобраться и с собственными демонами.

Над проектом работают создатели популярного шпионского шоу «Американцы» Джозеф Вайсберг и Джоэл Филдс. Съемки стартуют уже на этой неделе. Дата релиза пока не уточняется.