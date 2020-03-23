Дракон Дрогон, персонаж фэнтезийного сериала «Игра престолов» канала HBO, неожиданно появился в другом проекте HBO,
Нежданное камео произошло во втором эпизоде третьего сезона, который вышел в эфир в воскресенье, 22 марта. Поклонники обоих сериалов, естественно, тут же написали об этом событии в Твиттере и других соцсетях.
Появление Дрогона объясняется, конечно же, не сюжетной взаимосвязанностью двух проектов, а тем фактом, что создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой дружат с Джорджем
Напомним, в третьем сезоне шоу действие