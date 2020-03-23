Анастасия Лях .23 марта, 2020 5

Дракон Дрогон, персонаж фэнтезийного сериала «Игра престолов» канала HBO, неожиданно появился в другом проекте HBO, научно-фантастическом шоу «Мир Дикого Запада».

Нежданное камео произошло во втором эпизоде третьего сезона, который вышел в эфир в воскресенье, 22 марта. Поклонники обоих сериалов, естественно, тут же написали об этом событии в Твиттере и других соцсетях.

Появление Дрогона объясняется, конечно же, не сюжетной взаимосвязанностью двух проектов, а тем фактом, что создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой дружат с Джорджем Р. Р. Мартином и шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом . Более того, помимо Дрогона Бениофф и Уайсс также исполнили в третьем сезоне «Мира Дикого Запада» камео.