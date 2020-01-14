Анастасия Лях .14 января, 2020 15

Дэйв Батиста, который играет в «Стражах галактики» Дракса Разрушителя, присоединился к актерскому составу сериала «Видеть», где главную роль исполняет звезда «Аквамена» Джейсон Момоа, сообщает Deadline.

Напомним, «Видеть» — это постапокалиптическое шоу потокового сервиса Apple TV+, повествующее о мире, где все человечество ослепло после эпидемии загадочного вируса. И тогда, когда люди привыкли не видеть и забыли, что значит быть зрячими, вынужденные вернуться к первобытнообщинному строю, в семье главного героя родились зрячие близнецы.

Первый сезон, вышедший в прошлом году, получил от критиков преимущественно негативные отзывы. Однако сериал все равно был продлен на второй сезон, в котором, собственно, и появится персонаж Батисты. Кого именно сыграет актер, не уточняется.