Анастасия Лях .21 августа, 2020 5

Актер подписался на главную роль в новом сериальном проекте, сообщает Deadline. Названия у предстоящего шоу пока что нет.

В основу сериала ляжет реальная история, а Джилленхол сыграет реального человека, а именно писателя Дэна Мэллори, известного под псевдонимом А. Дж. Финн и опубликовавшего детективный триллер «Женщина в окне» (по которому поставлена экранизация с Эми Адамс).

В 2019 году журнал The New Yorker выпустил изобличительную статью, в которой говорилось о том, что Мэллори — обманщик и мошенник, который занимался плагиатом и собирал пожертвования на лечение опухоли головного мозга, которой на самом деле у него не было.

Производством сериала занимается студия Annapurna. Джилленхол выступает не только исполнителем центральной роли, но еще продюсером.