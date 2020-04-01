Вероятно, во втором сезоне диснеевского сериала «Мандалорец» появится звезда «Хэллоуина» и «Правдивой лжи» Джейми Ли Кертис.
Сайт Making Star Wars утверждает, что актриса была замечена на съемочной площадке второго сезона, причем не единожды. Но поскольку в настоящее время производство проекта заморожено в связи с карантином, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока не удалось.
Отметим, что ранее сообщалось, что к актерскому составу «Мандалорца» присоединились Розарио Доусон в роли Асоки Тано и звезда первого «Терминатора» Майкл Бин. Педро Паскаль, естественно, вернется в образе