Анастасия Лях .29 января, 2022 8

Режиссер уже начал работу над концепцией еще одного сериала по комиксам DC, сообщает Deadline.

Напомним, Джеймс Ганн, известный в первую очередь как создатель марвеловских «Стражей галактики», сперва снял для студий DC и Warner новую версию «Отряда самоубийц», а затем выпустил ее сериальный спин-офф «Миротворец», посвященный одноименному персонажу. Оба проекта удостоились восторженных рецензий от критиков.

Затем появилась информация, что Ганн продолжит сотрудничество с DC. И вот теперь стало известно, что постановщик разрабатывает для стриминга HBO Max еще одно шоу-ответвление «Отряда», также посвященное одному из антигероев. Кому именно — пока что секрет.

Сценария еще нет, но идея сюжета у Ганна уже имеется. По словам режиссера, новый сериал будет отличаться тональностью от «Миротворца»: в нем будет меньше комедии. Также мувимейкер добавил, что шоу с Джоном Сина, скорее всего, будет продлено на второй сезон.