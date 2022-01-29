Режиссер уже начал работу над концепцией еще одного сериала по комиксам DC, сообщает Deadline.
Напомним, Джеймс Ганн, известный в первую очередь как создатель марвеловских «Стражей галактики», сперва снял для студий DC и Warner новую версию «Отряда самоубийц», а затем выпустил ее сериальный
Затем появилась информация, что Ганн продолжит сотрудничество с DC. И вот теперь стало известно, что постановщик разрабатывает для стриминга HBO Max еще одно
Сценария еще нет, но идея сюжета у Ганна уже имеется. По словам режиссера, новый сериал будет отличаться тональностью от «Миротворца»: в нем будет меньше комедии. Также мувимейкер добавил, что шоу с Джоном Сина, скорее всего, будет продлено на второй сезон.