Таня Гончаренко .6 июня, 2021 13

Культовый сериал "Друзья" подарил персонажей, которым подражал весь Мир. Их стиль одежды, прически и даже интерьер помещений остаются популярными до сих пор.

Но, как оказалось, Дженнифер Энистон была не довольна своими образами, хотя раньше предпочитала не упоминать об этом.

На днях, актриса высмеяла неоднозначные образы, которые для неё выбирали стилисты из команды "Друзья". На личной странице в Инстаграмм актриса разместила шуточную картинку, на которой девушка стоит с ножом рядом с гольфом-безрукавкой и вопросом "Для какого сезона ты создано?".

Вся ирония в том, что именно в таких нарядах Рэйчел появлялась в сериале чаще всего, а Энистон это категорически не нравилось, но сказать об этом она стеснялась.

Фанаты оценили самоиронию Дженнифер и заявили, что она преувеличивает, ведь именно такой она нравилась зрителю больше всего.