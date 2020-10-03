Анастасия Лях .3 октября, 2020 1

Криминальная комедия Гая Ричи, вышедшая в прокат в начале этого года, получившая восторженные отклики и собравшая отличную кассу, станет основой для телешоу, сообщает Deadline.

Студия Miramax уже запустила сериал в производство. И что очень важно, сам Ричи напишет сценарий и займется постановкой. Правда, пока нет никакой информации об актерском составе и о том, в каком направлении повернется сюжет.

Напомним, полнометражный оригинал рассказывал историю крупного торговца марихуаной в исполнении Мэттью МакКонахи, который задумал дорого продать свой подпольный бизнес. Остальные роли исполнили Хью Грант, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Мишель Докери и др.