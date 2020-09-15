Анастасия Лях .15 сентября, 2020 4

Актриса впервые поработает для малого экрана. Честейн исполнит главную роль в биографическом мини-сериале «Джордж и Тэмми», сообщает The Hollywood Reporter.

Мини-шоу расскажет о жизни и творчестве популярного американского кантри-дуэта Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, который был крайне успешным в конце 60-х — начале 70-х годов. Джессика Честейн сыграет певицу Тэмми Уайнетт, которую называли «первой леди кантри», а Джош Бролин предположительно воплотит образ исполнителя Джорджа Джонса, страдавшего алкоголизмом.

Честейн и Бролин также выступят исполнительными продюсерами проекта. Сценарий напишет Абе Сильвия, известный по комедийному сериалу «Мертв для меня». Выйдет «Джордж и Тэмми» на стриминговой платформе Spectrum.