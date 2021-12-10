Джессика Честейн сыграет в сериале от режиссера «Самого пьяного округа в мире»
Анастасия Лях
.10 декабря, 2021
07
На фото: Джессика Честейн
Как сообщает Deadline, Джессика Честейн вновь поработает с режиссером Джоном Хиллкоутом и актером Майклом Шенноном.
Напомним, у Хиллкоута актриса снималась в драме о бутлегерстве времен Великой депрессии «Самый пьяный округ в мире», а в паре с Шенноном играла в инди-драме «Укрытие» режиссера Джеффа Николса.
Теперь Шеннон и Честейн сыграют в биографическом мини-сериале «Джордж и Тэмми», который выйдет на стриминге Paramount+. Шоу расскажет о жизни и карьере супружеской четы кантри-исполнителей Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, популярных в начале 1970-х.
Съемки проекта уже стартовали и проходят в Северной Каролине.