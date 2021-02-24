Анастасия Лях .24 февраля, 2021 12

Актриса, недавно сыгравшая Маргарет Тэтчер в сериале «Корона», влилась в актерский состав предстоящего политического телешоу-антологии «Первые леди», сообщает Deadline.

Джиллиан Андерсон присоединилась к Мишель Пфайффер и Виоле Дэвис. Актрисы сыграют Элеанор Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаму соответственно. Каждый сезон антологии будет посвящен одной из президентских жен. Сериал переосмыслит американскую историю с точки зрения женщин, игравших роль так называемых серых кардиналов за спинами официальных глав государства.

Проект разрабатывает канал Showtime. Съемки запланированы на текущий год, но точные сроки производства не уточняются.