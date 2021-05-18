Анастасия Лях .18 мая, 2021 10

Актриса появится во втором сезоне псевдоисторического шоу вместе с Эль Фаннинг и Николасом Холтом, сообщает Deadline.

Напомним, «Великая» — костюмная политическая сатира, действие которой разворачивается в России восемнадцатого века. Немка Екатерина выходит замуж за бестолкового российского императора Петра III и берет бразды правления в свои руки. Она плетет интриги, пытается просветить темную страну и постепенно превращается в величайшую императрицу Екатерину Великую.

Андерсон сыграет Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую , мать Екатерины, которая приезжает из Германии в Россию проведать дочь и заодно достичь и некоторые личные цели.

Стриминг Hulu пока не называет дату выхода второго сезона, но известно, что сценарием вновь займется автор «Фаворитки» Тони МакНамара.