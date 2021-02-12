Анастасия Лях .12 февраля, 2021 10

Как сообщает Deadline, актриса диснеевского сериала «Мандалорец» оказалась в центре скандала, после чего была официально уволена из проекта.

Джина Карано написала в одной из соцсетей пост, в котором сравнила геноцид евреев во время Второй мировой с нынешней американской политикой. Актриса написала, что ненависть к евреям лишь за то, что те евреи, ничем не отличается от ненависти за те или иные политические взгляды сегодня в США.

Отметим, что ранее бывшая боец ММА была уличена в негативном отношении к транс-персонам , движению «Жизни черных важны», а также в протестах против вакцинации от ковида.

Руководство Disney заверило, что героиня Карано Кара Дюн больше не появится ни в «Мандалорце», ни в других проектах, основанных на вселенной «Звездные войны».