Анастасия Лях .30 марта, 2021 2

Disney обнародовала актерский состав сериала про одного из главных джедаев «Звездных войн» мастера Оби-Вана Кеноби.

Помимо Юэна МакГрегора, который вернется к роли спустя шестнадцать лет после окончания трилогии приквелов, а также ранее анонсированных Хейдена Кристенсена, который снова сыграет Энакина Скайуокера/ Дарта Вейдера, и звезды «Игры престолов» Индиры Вармы, в касте появились имена Джоэла Эдгертона, Кумэйла Нанджиани, Руперта Френда и др.

Съемки должны стартовать уже в апреле. В режиссерском кресле находится Дебора Чоу, работавшая над несколькими эпизодами «Мандалорца».