Анастасия Лях .8 декабря, 2020 12

Мы уже писали о том, что канал Showtime неожиданно решил вернуть в эфир криминальный сериал «Декстер» и удовлетворить недовольных финалом фанатов новым девятым сезоном.

Издание The Illuminerdi пустило слух, что в одной из ролей в новом сезоне предстанет Джон Кьюсак, которого совсем недавно можно было наблюдать в американском ремейке британского сериала «Утопия».

Напомним, восьмой заключительный сезон «Декстера» с Майклом С. Холлом в роли маньяка, убивающего маньяков, вышел в 2013 году и финальной серией чертовски разочаровал и зрителей, и критиков. В ней главный герой, работавший судмедэкспертом в полиции Майами, сбегал на север Штатов и становился бородатым лесорубом.

Если верить The Illuminerdi, девятый сезон начнется там же, где закончился восьмой. Кьюсак предстанет в образе хозяина автомастерской северного городка, в прошлом дальнобойщика, который пользуется среди местных авторитетом и имеет хороший заработок, но вынужден тратить деньги на непутевого сына, которого постоянно нужно вытягивать из криминальных передряг.

Известно, что новый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Съемки запланированы на январь 2021.