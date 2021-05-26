Анастасия Лях .26 мая, 2021 6

Нет, не того, которого играл Киану Ривз, а реального американского адвоката Сидни Коршака, который представлял интересы мафии, пишет Deadline.

Речь о готовящемся биографическом мини-сериале , который расскажет о том, как Коршак в середине двадцатого века налаживал коммуникацию между американским правительством, голливудскими студиями и мафиозными кланами и был едва ли не самым влиятельным адвокатом в стране. Также в сюжете появится Лью Вассерман, известный голливудский агент по поиску талантов.

Сценарий напишет Уильям Монахэн, работавший над «Отступниками», «Совокупностью лжи», ремейком «Игрока» с Марком Уолбергом. Режиссера у проекта пока что нет.