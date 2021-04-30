Анастасия Лях .30 апреля, 2021 9

Джош Хартнетт снимется в четырехсерийном детективном триллере «Индекс страха» канала Sky Atlantic, сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет телеадаптация одноименного романа Роберта Харриса, британского писателя, детективы которого неоднократно экранизировались. В частности, Роман Полански по книгам Харриса поставил фильмы «Призрак» с Юэном МакГрегором и «Офицер и шпион» с Жаном Дюжарденом.

В «Индексе страха» Хартнетт сыграет компьютерного гения, который создал управляемую искусственным интеллектом программу, контролирующую и влияющую на поведение игроков финансового рынка. Гений планирует заработать миллиарды, но вместо триумфа попадает в ловушку.

Съемки сериала должны стартовать в ближайшее время в Венгрии. Релиз ожидается уже в текущем году.