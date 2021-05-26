Анастасия Лях .26 мая, 2021 13

Как сообщает Deadline, актер примет участие в новом сериале-антологии под названием «Super Pumped» канала Showtime.

Проект расскажет о знаменитых бизнес-брендах , которые стали мегауспешными и произвели революцию в своей сфере. Первый сезон будет посвящен такси-бренду Uber. Гордон-Левитт изобразит основателя и главу компании Трэвиса Каланика, который вынужден был уйти с поста в 2017 году из-за обвинений в харассменте.

Шоураннерами выступят Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, известные по сериалу «Миллиарды». Сроки производства и дата выхода первого сезона пока не уточняются.