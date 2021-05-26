Как сообщает Deadline, актер примет участие в новом
Проект расскажет о знаменитых
Шоураннерами выступят Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, известные по сериалу «Миллиарды». Сроки производства и дата выхода первого сезона пока не уточняются.
Анастасия Лях .26 мая, 2021 0 13
На фото: Джозеф Гордон-Левитт
Как сообщает Deadline, актер примет участие в новом
Проект расскажет о знаменитых
Шоураннерами выступят Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, известные по сериалу «Миллиарды». Сроки производства и дата выхода первого сезона пока не уточняются.
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