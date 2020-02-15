Анастасия Лях .15 февраля, 2020 0

Но нет, не супергеройский. Сериал под названием «The Auteur» («Автор», «Создатель») продемонстрирует сатирический взгляд на Голливуд и процесс создания кино, сообщает Variety.

В основе сюжета — одноименный комикс Рика Спирса. Джуд Лоу исполнит в проекте главную роль, а именно незадачливого продюсера, который жаждет эпичной голливудской славы и самоотверженно протаптывает к ней путь. Правда, весьма неровный из-за количества употребляемых наркотиков.

Тайка Вайтити напишет сценарий, спродюсирует и займется постановкой. Транслировать шоу намерен телеканал Showtime.