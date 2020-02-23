Джулия Робертс и Шон Пенн снимутся в сериале об Уотергейте
Анастасия Лях
.23 февраля, 2020
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На фото: Шон Пенн и Джулия Робертс
Создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмэйл готовит новый телевизионный проект. Им станет мини-сериал, посвященный Уотергейтскому скандалу, сообщает Variety.
Проект, получивший название «Gaslit» («Газовый свет»), уже привлек когорту больших голливудских звезд. В их числе — Джулия Робертс, Шон Пенн, Арми Хаммер и Джоэл Эдгертон. Отметим, что Робертс играла главную роль в предыдущем мини-сериале Эсмэйла — «Возвращении домой» 2018 года выпуска.
Напомним, Уотергейт — это разоблачение прослушки, которую президент-республиканец Ричард Никсон и его ближайшее окружение в преддверии выборов установили в штаб-квартиредемократов-оппонентов. Скандал повлек за собой позорную отставку Никсона.
Пока неизвестно, когда и на каком канале выйдет «Gaslit».