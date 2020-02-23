Анастасия Лях .23 февраля, 2020 6

На фото: Шон Пенн и Джулия Робертс

Создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмэйл готовит новый телевизионный проект. Им станет мини-сериал , посвященный Уотергейтскому скандалу, сообщает Variety.

Проект, получивший название «Gaslit» («Газовый свет»), уже привлек когорту больших голливудских звезд. В их числе — Джулия Робертс, Шон Пенн, Арми Хаммер и Джоэл Эдгертон. Отметим, что Робертс играла главную роль в предыдущем мини-сериале Эсмэйла — «Возвращении домой» 2018 года выпуска.

Напомним, Уотергейт — это разоблачение прослушки, которую президент-республиканец Ричард Никсон и его ближайшее окружение в преддверии выборов установили в штаб-квартире демократов-оппонентов . Скандал повлек за собой позорную отставку Никсона.

Пока неизвестно, когда и на каком канале выйдет «Gaslit».