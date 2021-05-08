Анастасия Лях .8 мая, 2021 11

Как сообщает Variety, Эдриан Броуди присоединился к сериалу «Наследники» следом за Александром Скарсгардом. Оба актера появятся в предстоящем третьем сезоне.

Если Скарсгарду, как мы уже писали, досталась роль бизнесмена, разбогатевшего на компьютерных технологиях, то Броуди сыграет миллиардера-инвестора по имени Джош Ааронсон, заинтересованного инвестировать в компанию медиамагната Логана Роя.

К роли Логана Роя вернется Брайан Кокс. Его детей, сражающихся за отцовское наследие, снова сыграют Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и Алан Рак. К своим образам также вернутся Николас Браун, Мэттью Макфэдиен и другие. Продакшен третьего сезона уже идет полным ходом.