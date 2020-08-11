Анастасия Лях .11 августа, 2020 1

Юная актриса продолжит сотрудничество с потоковым сервисом Hulu после успеха сатирического сериала «Великая».

Как сообщает The Hollywood Reporter, Фаннинг исполнит главную роль в основанном на реальных событиях мини-сериале «Девушка из Плэйнвилля». Он расскажет историю молодой девушки по имени Мишель Картер, которая в 2014 году посредством смс-сообщений вынудила своего бойфренда совершить самоубийство. В итоге Картер получила два с половиной года тюрьмы, однако освободилась через год и три месяца за примерное поведение.