Эль Фаннинг сыграет в сериале о подстрекательстве к самоубийству
Анастасия Лях
.11 августа, 2020
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На фото: Эль Фаннинг
Юная актриса продолжит сотрудничество с потоковым сервисом Hulu после успеха сатирического сериала «Великая».
Как сообщает The Hollywood Reporter, Фаннинг исполнит главную роль в основанном на реальных событиях мини-сериале «Девушка из Плэйнвилля». Он расскажет историю молодой девушки по имени Мишель Картер, которая в 2014 году посредством смс-сообщений вынудила своего бойфренда совершить самоубийство. В итоге Картер получила два с половиной года тюрьмы, однако освободилась через год и три месяца за примерное поведение.
Больше о проекте пока ничего неизвестно. Функции шоураннера возьмет на себя сценаристка и продюсер Лиз Ханна, работавшая над журналистской драмой-расследованием Стивена Спилберга «Секретное досье».