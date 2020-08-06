Эми Адамс сыграет в сериале о судебном иске против сети супермаркетов
Анастасия Лях
.6 августа, 2020
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На фото: Эми Адамс
Актриса исполнит одну из главных ролей в мини-сериале под названием «Короли Америки», который выйдет на потоковом сервисе Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.
Сериал расскажет реальную историю трех американок, которые выдвинули коллективный судебный иск против крупнейшей сети супермаркетов Walmart и, судя по всему, выиграли, иначе никто не стал бы снимать об этом кино.
Все эпизоды мини-сериала поставит Адам МакКей, режиссер фильмов «Игра на понижение» и «Власть». Во «Власти», напомним, Эми Адамс сыграла жену главного героя, вице-президента при администрации Буша младшего Дика Чейни.