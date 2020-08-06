Анастасия Лях .6 августа, 2020 10

Актриса исполнит одну из главных ролей в мини-сериале под названием «Короли Америки», который выйдет на потоковом сервисе Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал расскажет реальную историю трех американок, которые выдвинули коллективный судебный иск против крупнейшей сети супермаркетов Walmart и, судя по всему, выиграли, иначе никто не стал бы снимать об этом кино.