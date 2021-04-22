Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» готовится влиться в киновселенную Marvel. Эмилия Кларк ведет переговоры на счет участия в предстоящем марвеловском сериале «Секретное вторжение», который выйдет на стриминге Disney+.
Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что речь пойдет об
Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в анонсированном сериале. Кого сыграет Кларк, не сообщается. Также в ролях заняты Бен Мендельсон (играл скрулла в «Капитане Марвел») и Оливия Колман.
Напомним, на Disney+ уже вышли марвеловские сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат». К выходу готовится «Локи», а в продакшене находится «Соколиный глаз».