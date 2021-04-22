Анастасия Лях .22 апреля, 2021 3

Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» готовится влиться в киновселенную Marvel. Эмилия Кларк ведет переговоры на счет участия в предстоящем марвеловском сериале «Секретное вторжение», который выйдет на стриминге Disney+.

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что речь пойдет об инопланетянах-скруллах , которые прибыли на Землю и обладают способностью менять внешний облик, копируя его у любых других живых организмов подходящих формы и размера. Природа скруллов была подробна описана в фильме «Капитан Марвел» 2019 года выпуска.

Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в анонсированном сериале. Кого сыграет Кларк, не сообщается. Также в ролях заняты Бен Мендельсон (играл скрулла в «Капитане Марвел») и Оливия Колман.

Напомним, на Disney+ уже вышли марвеловские сериалы «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат». К выходу готовится «Локи», а в продакшене находится «Соколиный глаз».