Анастасия Лях .12 декабря, 2020 3

Актриса исполнит главную роль в новом комедийном сериале канала Showtime, который получил название «Проклятие», пишет Deadline.

Сюжет развернется вокруг молодых супругов, которые работают на телевидении и хотят завести ребенка, но ничего не получается. Им кажется, что кто-то наложил на них проклятие.