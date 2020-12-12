Актриса исполнит главную роль в новом комедийном сериале канала Showtime, который получил название «Проклятие», пишет Deadline.
Сюжет развернется вокруг молодых супругов, которые работают на телевидении и хотят завести ребенка, но ничего не получается. Им кажется, что кто-то наложил на них проклятие.
Это будет мини-сериал из получасовых эпизодов. Примечательно, что сценаристами и режиссерами выступят братья Сэфди, известные по таким независимым лентам, как «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером.