Анастасия Лях .11 августа, 2021 9

Недавно актриса Джоди Уиттакер, которая была тринадцатым Доктором Кто в одноименном популярном британском сай-фай шоу, объявила о своем уходе из проекта после предстоящего тринадцатого сезона и трех спецвыпусков. И фанаты начали гадать, кто же станет четырнадцатым Доктором.

Издание Radio Times провело опрос и выяснило, что поклонники сериала больше всего хотят видеть следующим Доктором актера Майкла Шина, известного по франшизам «Сумерки» и «Другой мир», сериалам «Мастера секса» и «Благие знамения».

В список желаемых докторов также попали комик Ричард Айоади, известный как актер сериала «Компьютерщики» и режиссер фильма «Субмарина», Эндрю Скотт из «Шерлока», Бен Уишоу, Джонни Ли Миллер из сериала «Элементарно» и другие.

Напомним, Джоди Уиттакер была первой женщиной на посту Доктора Кто. Из женщин в фанатском перечне оказалась лишь Келли Макдональд, однако она заняла последнюю позицию в десятке (за нее проголосовало только два процента опрошенных).