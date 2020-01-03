Анастасия Лях .3 января, 2020 16

Поклонники сериала Netflix, основанного на фэнтезийном цикле Анджея Сапковского, нашли в атрибутике главного героя забавный символ.

Свое наблюдение пользователи опубликовали в Твиттере. А нашли они символ, очень похожий на смайлик, на мече Геральта из Ривии. Происхождение этого символа неизвестно. И непонятно, случайно он оказался похожим на смайлик, или же создатели сериала намеренно пошутили.

Поклонники также провели параллель с мультипликационным сериалом «Дэйв-варвар» , в котором главный герой орудовал мечом с аналогичной эмблемой.

Напомним, первый сезон «Ведьмака», состоящий из восьми эпизодов, стартовал 20 декабря. Шоу продлено на второй сезон.