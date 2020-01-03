Поклонники сериала Netflix, основанного на фэнтезийном цикле Анджея Сапковского, нашли в атрибутике главного героя забавный символ.
Свое наблюдение пользователи опубликовали в Твиттере. А нашли они символ, очень похожий на смайлик, на мече Геральта из Ривии. Происхождение этого символа неизвестно. И непонятно, случайно он оказался похожим на смайлик, или же создатели сериала намеренно пошутили.
Поклонники также провели параллель с мультипликационным сериалом
Напомним, первый сезон «Ведьмака», состоящий из восьми эпизодов, стартовал 20 декабря. Шоу продлено на второй сезон.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.