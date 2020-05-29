Фантастический экшен «Апгрейд» превратится в сериал
Анастасия Лях
.29 мая, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Апгрейд"
Студия Blumhouse запустила в разработку сериал-продолжение малобюджетного научно-фантастического экшена «Апгрейд», вышедшего в 2018 году, сообщает Deadline.
Напомним, оригинальный полнометражный «Апгрейд» был снят Ли Уоннеллом («Человек-невидимка») по собственному сценарию и рассказывал о недалеком будущем, где высокие технологии контролируют практически все сферы человеческой жизни. Главный герой в исполнении Логана Маршала-Грина, упрямый технофоб, оказывался парализованным после нападения банды, убившей его жену. Но одно техническое ноу-хау помогло ему не просто встать на ноги, но апгрейдиться и отомстить.
Фильм получил от критиков очень теплый прием и заработал семнадцать миллионов долларов при бюджете в пять.
Сообщается, что действие сериала развернется спустя несколько лет после событий фильма. Ли Уоннелл выступит сценаристом, постановщиком и продюсером. Шоураннером проекта назначен Тим Уолш, работавший над сериалом «Тредстоун». Сыграет ли главную роль Маршал-Грин, пока неизвестно.