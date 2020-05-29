Анастасия Лях .29 мая, 2020 0

Студия Blumhouse запустила в разработку сериал-продолжение малобюджетного научно-фантастического экшена «Апгрейд», вышедшего в 2018 году, сообщает Deadline.

Напомним, оригинальный полнометражный «Апгрейд» был снят Ли Уоннеллом ( «Человек-невидимка» ) по собственному сценарию и рассказывал о недалеком будущем, где высокие технологии контролируют практически все сферы человеческой жизни. Главный герой в исполнении Логана Маршала-Грина , упрямый технофоб, оказывался парализованным после нападения банды, убившей его жену. Но одно техническое ноу-хау помогло ему не просто встать на ноги, но апгрейдиться и отомстить.

Фильм получил от критиков очень теплый прием и заработал семнадцать миллионов долларов при бюджете в пять.