Анастасия Лях .14 ноября, 2020 2

Авторитетный агрегатор рецензий Rotten Tomatoes обнародовал список лучших сериалов, вышедших с января 2020 по сегодняшний день.

Всего в перечне оказалось 112 проектов, начиная с тех, что получили стопроцентный рейтинг и заканчивая теми, чей рейтинг превысил 70%. Это как новые телешоу, так и продолжения уже зарекомендовавшихся хитов.