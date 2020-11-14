На фото: Аня Тейлор-Джой в сериале "Ферзевый гамбит"
Авторитетный агрегатор рецензий Rotten Tomatoes обнародовал список лучших сериалов, вышедших с января 2020 по сегодняшний день.
Всего в перечне оказалось 112 проектов, начиная с тех, что получили стопроцентный рейтинг и заканчивая теми, чей рейтинг превысил 70%. Это как новые телешоу, так и продолжения уже зарекомендовавшихся хитов.
В топ-10 попали следующие сериалы, от десятого к первому: «Птица доброго Господа», 1 сезон; «Парки и зоны отдыха», спецвыпуск; «Долина соблазна», 1 сезон; «Чем мы заняты в тени», 2 сезон; «Чужие грехи», 1 сезон; «Чувствую себя хорошо», 1 сезон; «Шиттс Крик», 6 сезон; «4лен», 2 сезон; «Клуб нянь», 1 сезон и наконец мини-сериал с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки «Ферзевый гамбит».