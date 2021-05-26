Таня Гончаренко .26 мая, 2021 16

Скоро, выйдет третий сезон популярного украинского мелодрамматического сериала "Крепостная".

Напомним, что события картины происходят несколько столетий назад. Главная героиня Катерина - сирота, прекрасно воспитанная своей крестной матерю. Девушка образована, начитана и знает несколько языков, но является крепостной в имении дворянина Червинского. Вскоре, хозяйкой Катерины становится жестокая и властная помещица, которая обрекает девушку на страдания и полное подчинение.

Второй сезон оставил после себя множество тайн, интриг и вопросов, ответов на которые у зрителей нет.

О чем расскажет третий сезон пока остается загадкой. Известно лишь то, что создатели запланировали премьеру новых эпизодов на осень 2021 года, трансляция которых, как и прежде, состоится на телеканале СТБ.