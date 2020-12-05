Анастасия Лях .5 декабря, 2020 8

Теперь официально: героиня из «Черной вдовы» Елена Белова в исполнении британской актрисы Флоренс Пью действительно появится в сериале «Соколиный глаз» с Джереми Реннером, сообщает Variety.

Напомним, «Соколиный глаз» — марвеловский сериал для потокового сервиса Disney+, посвященный супергерою Клинту Бартону в исполнении Джереми Реннера. Действие в нем развернется после событий фильма «Мстители: Финал» и сосредоточится на Бартоне и его юной ученице Кейт Бишоп, которую сыграет Хейли Стайнфелд.

Съемки шоу уже стартовали и в настоящее время проходят в Нью-Йорке . На днях прошел слух, что в нем появится персонаж Елена Белова, наемница из КГБ, обучавшаяся по той же программе, что и Наташа Романова. Теперь слух подтвердился.

Более того, к проекту также присоединилась Вера Фармига, которая изобразит мать Кейт Бишоп. Даты релиза у сериала пока что нет.