На фото: Главные герои поттерианы: Рон, Гермиона и Гарри
Студия Warner разрабатывает сериал по мотивам полнометражной франшизы о Гарри Поттере, сообщает The Hollywood Reporter.
Пока что никаких подробностей нет, так как шоу находится на самой ранней стадии производства. Предположительно это будет спин-офф, но о чем и с какими персонажами в центре внимания — держится в секрете. Собственно, студия пока что даже не анонсировала проект.
Также неизвестно, займется ли написанием сценария сама Джоан Роулинг, которая выступила автором другого спин-оффа поттерианы — полнометражной франшизы «Фантастические звери и места их обитания», третья часть которой в настоящее время находится на этапе продакшена.