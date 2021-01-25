Анастасия Лях .25 января, 2021 9

Студия Warner разрабатывает сериал по мотивам полнометражной франшизы о Гарри Поттере, сообщает The Hollywood Reporter.

Пока что никаких подробностей нет, так как шоу находится на самой ранней стадии производства. Предположительно это будет спин-офф , но о чем и с какими персонажами в центре внимания — держится в секрете. Собственно, студия пока что даже не анонсировала проект.