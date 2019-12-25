Анастасия Лях .25 декабря, 2019 2

Напомним, актер сыграл Геральта из Ривии в фэнтезийном сериале потокового сервиса Netflix «Ведьмак», основанном на одноименном литературном цикле польского писателя Анжея Сапковского.

На днях Кавилл побывал в телестудии шоу Грэма Нортона и рассказал, как именно готовился к роли Геральта. В физическом смысле. По словам звезды, ему пришлось сидеть на жесткой диете, а конкретно на так называемой «сушке» мышц, чтобы мускулатура выглядела рельефной. Это понадобилось для съемок сцен с обнаженным торсом.

Кавилл пожаловался не столько на голод, сколько на обезвоживание. Так, например, в первый день «сушки» ему дали выпить полтора литра воды, во второй — лишь пол-литра , а на третий лишили жидкости вовсе. Как говорит артист, к концу третьего дня ему казалось, будто он повсюду слышит запах воды, несмотря на то что у воды, как известно, нет выразительного запаха.

Напомним, «Ведьмак» вышел онлайн 20 декабря.